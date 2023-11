VOD-Charts

Dank der Verfügbarkeit bei Netflix landet nicht nur die Mutterserie in den Top10, sondern auch der Zögling «Young Sheldon».

Ein Jahr vor dem Ende von «The Big Bang Theory» erschien mit «Young Sheldon» ein erster Spin-off der unglaublich erfolgreichen Nerd-Sitcom. Inzwischen zählt die Reihe mit Iain Armitage in der titelgebenden Hauptrolle sechs Staffeln, eine siebte soll es noch geben, danach ist Schluss. Obwohl auch der Ableger durchaus erfolgreich ist, spielte er in den Streamingcharts bislang kaum eine Rolle – bis jetzt. Denn seit Anfang Oktober ist «Young Sheldon» mit insgesamt fünf Staffeln verfügbar.Platz zehn ging in der 46. Kalenderwoche mit 1,38 Millionen Abrufen an die spanische Netflix-Reihe, die damit nur 10.000 Klicks hinterins Ziel kam. Ebenfalls aus Spanien stammt der achte Rang:. Die Netflix-Serie erreichte zwischen dem 10. und 16. November eine Reichweite von 1,75 Millionen. Über die Zwei-Millionen-Marke sprang. Die Marktforscher von ‚Goldmedia‘ zählten bei Netflix und Prime Video 2,17 Millionen Klicks.Deutlich brutaler geht es in den nächsten beiden Platzierungen zu.erreichte mit 2,30 Millionen Abrufen den sechsten Platz, während der Netflix-Filmauf Platz fünf debütierte. Beim kalifornischen Streamingdienst ist die Regiearbeit von David Fincher mit Michael Fassbender in der Hauptrolle seit 10. November verfügbar. In dieser Zeit wurde er 2,46 Millionen Mal gestreamt. Knapp davor reihte sichein. Die Krankenhaus-Reihe generierte 2,49 Millionen Views.Nach der Goldplatzierung in der Vorwoche reichte es fürerneut für eine Medaille, diesmal für Bronze. Der Sitcom-Klassiker brachte es auf 3,01 Millionen Aufrufe.bleibt ebenfalls stark nachgefragt und wurde 4,11 Millionen Mal angesteuert. Einsam an der Spitze drehte diesmalseine Kreise. Über eine Million Abrufe mehr als Platz zwei bedeuteten einen verdienten Platz eins. 5,13 Millionen Klicks wurden gezählt.