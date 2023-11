Karen Gillan übernimmt die Hauptrolle in Cancel-Culture-Drama

England

Die beliebte Schauspielerin und der ehemalige «Doctor Who»-Mastermind Steven Moffat arbeiten wieder zusammen.

«Guardians of the Galaxy»-Star Karen Gillan und «Downton Abbey»-Gesicht Hugh Bonneville werden in einem neuen ITV-Drama gemeinsam vor der Kamera stehen. Nach Informationen des US-Branchenblattes „Variety“ stammt die neue Serie, die von der BBC international lizenziert wird, vom ehemaligen «Doctor Who»-Mastermind Steven Moffat. ITV wird die Serie ausstrahlen, SkyShowtime ist an der Produktion beteiligt. Regie führt «The Inbetweeners»-Macher Ben Palmer, in weiteren Rollen sind Ben Miles («Hijack»), Alex Kingston («A Discovery of Witches, Dodger»), Nick Mohammed («Ted Lasso») und Simon Russell Beale («Thor: Love and Thunder») zu sehen.heißt die neue Serie, in der Bonneville einen bekannten Nachrichtensprecher namens Douglas Bellowes verkörpert, der an der Seite von Madeline die Hauptnachrichten präsentiert. Der Moderator der fiktiven Sendung „Live at Six“ bekommt arbeitsrechtliche Probleme, nachdem er auf einer Hochzeitsfeier seiner Verwandtschaft einen Scherz gemacht hat. Ein Gast droht ihm, den Witz im Internet zu veröffentlichen."Einen Mann, ganz zu schweigen von einem Mann namens Douglas, vier Episoden lang zu quälen - bewaffnet mit einem Drehbuch von Steven Moffat - ist ein großes Privileg, von dem ich jede Minute genießen werde", sagte Gillan. Bonneville fügte hinzu: "Wieder mit einem Regisseur wie Ben zusammenzuarbeiten, an Steven Moffats bissig-witzigem Drehbuch, mit einem Ensemble dieses Kalibers, ist ebenso herausfordernd wie aufregend."Ich habe mich einfach hingesetzt und das geschrieben", sagt Moffat. "Ich habe niemandem erzählt, was ich vorhatte. Und jetzt ist es passiert, dank der unglaublichen Sue Vertue (eine bekannte Fernsehproduzentin und in einem seltenen Moment der Schwäche meine Frau). Ich kann kaum glauben, dass wir es geschafft haben, den großartigen Hugh Bonneville für die Rolle des Douglas zu engagieren und meine alte Freundin Karen Gillan aus Hollywood zurückzuholen, um Madeline zu spielen."