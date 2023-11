Amazon bestellt «Bosch»-Spin-Off

US-Fernsehen

Die neue Serie ist eine «Cold Case»-Version, die ab nächstes Jahr umgesetzt wird.

Prime Video hat bekannt gegeben, dass das Projektals Serie bestellt wurde. Die Serie basiert auf dem Werk des New York Times-Bestsellerautors Michael Connelly. Connelly wird die Serie unter seinem Banner Hieronymus Pictures zusammen mit Fabel Entertainment produzieren. Michael Alaimo («The Closer», «The Man Who Fell To Earth») und Kendall Sherwood («Major Crimes», «Your Honor») werden beide als Showrunner fungieren.Die Serie «Untitled Renée Ballard» folgt Detective Renée Ballard, die mit der Leitung der neuen Abteilung für ungeklärte Fälle des LAPD betraut ist - einer schlecht finanzierten, rein ehrenamtlichen Einheit mit der größten Anzahl von Fällen in der Stadt. Ballard geht diese auf Eis gelegten Fälle mit Einfühlungsvermögen und Entschlossenheit an. Als sie bei ihren Ermittlungen eine größere Verschwörung aufdeckt, stützt sie sich auf die Hilfe ihres pensionierten Verbündeten Harry Bosch, um die Gefahren zu bewältigen, die sowohl ihre Einheit als auch ihr Leben bedrohen."Von den Büchern bis zur Leinwand schafft Michael Connelly authentische und spannende Geschichten, die von unverwechselbaren Charakteren angeführt werden, die das Publikum interessieren und mitreißen. Renée Ballard ist eine dieser Figuren. Sie hat die Leser sofort in ihren Bann gezogen, mit Hinweisen auf ihre schwierige Vergangenheit und einer schützenden Schicht von Eigenheiten, die sie entwickelt hat, um zu überleben. Wir freuen uns darauf, das Bosch-Universum mit Michael zu erweitern und den Zuschauern Ballards persönliche Herangehensweise an die Suche nach Gerechtigkeit näher zu bringen", so Lauren Anderson, Head of AVOD Originals, Unscripted, and Targeted Programming bei Amazon MGM Studios."Es ist so aufregend, Renée Ballard auf den Bildschirm zu bringen und dies mit Prime Video zu tun, meinem Streaming-Partner seit nunmehr 10 Jahren. Diese Serie wird die gleiche Authentizität und Dynamik haben wie Bosch: Legacy. Fans der Bücher werden sie lieben", so Michael Connelly."Alaimo und Sherwood haben unglaubliche Arbeit geleistet, um Renée zum Leben zu erwecken und eine Serie zu schaffen, die sich zeitgemäß und frisch anfühlt und gleichzeitig das Michael Connelly-Universum ehrt. Als die Produzenten von Bosch und Bosch: Legacy sind wir sicher, dass die Fans diesen neuen Teil der Serie lieben werden", so Henrik Bastin, Executive Producer und CEO von Fabel Entertainment.Die Serie wird von Michael Connelly, Michael Alaimo und Kendall Sherwood produziert. Henrik Bastin und Melissa Aouate werden für Fabel Entertainment als ausführende Produzenten tätig sein, Jasmine Russ ist Co-Executive Producer. Jamie Boscardin Martin und Trey Batchelor werden ebenfalls als Co-Executive Producer fungieren. Theresa Snider wird als Co-Executive Producer für Hieronymus Pictures tätig sein.