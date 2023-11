Sky holt britische David-Holmes-Dokumentation

TV-News

Ab Heiligabend wird der Dokumentarfilm von HBO auch in Deutschland als Stream zu sehen sein.

Die englische Dokumentationvon Produzent Daniel Radcliffe und Regisseur Dan Hartley («Lad: A Yorkshire Story») wird ab dem 24. Dezember in der englischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln bei Sky und dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar sein. Die synchronisierte Fassung startet am 23. Februar 2024 auf Sky Documentaries und WOW.In dem Film wird die Geschichte des Stuntman David Holmes erzählt, einem außergewöhnlichen Teenager aus Essex, England. Holmes wird als Stuntdouble für Daniel Radcliffe im ersten «Harry Potter»-Film ausgewählt. Daniel ist damals elf Jahre alt. Die beiden entwickeln eine unzertrennliche Beziehung im Laufe der nächsten zehn Jahre. Bei den Dreharbeiten zum vorletzten Film kommt es zu einem tragischen Unfall. David erleidet eine schwere Wirbelsäulenverletzung, die seine Welt auf den Kopf stellt. Als Daniel und seine engsten Stuntkollegen versuchen, David und seine Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen, wird Davids außergewöhnliche Widerstandskraft zu ihrer größten Kraftquelle und inspiriert.«David Holmes: The Boy Who Lived» wurde von HBO produziert und wurde von Lightbox und Ripple Production realisiert. Produzenten sind Simon Chinn, Jonathan Chinn, Vanessa Davies und Amy Stares. Daniel Radcliffe, David Holmes, Dan Hartley, Sue Latimer und Sarah Spahovic waren die ausführenden Produzenten.