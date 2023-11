«Bull» wechselt zu sixx

TV-News

Die Serie löst «Elementary» am Donnerstagabend ab.

In den vergangenen Monaten strich sixx am Donnerstagabend gute Marktanteil ein, denn die Fernsehserie «Elementary» zog ein großes Publikum an. Nach dem Ende der letzten Folge haben sich die Programmverantwortlichen aber entschieden, die Serie nicht noch einmal zu wiederholen. Stattdessen plant man mit der CBS-Studios-Produktion, für die Michael Weatherly «Navy CIS» verließ.Dr. Jason Bull ist dreifach promoviert, unter anderem in Psychologie. Mit seinem Unternehmen Trial Analysis Corporation (TAC) hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Geschworene zu beurteilen, gezielt auszuwählen und Gerichtsverfahren zu analysieren. Zu seinem Team gehören sein Ex-Schwager und Anwalt Benjamin „Benny“ Colón, die ehemalige Mitarbeiterin der Homeland Security Marissa Morgan, die ehemalige Polizistin und FBI-Agentin Danielle „Danny“ James, der ehemalige Footballspieler und heutige Stylist Chunk Palmer und die Computerspezialistin Cable McCrory.Die erste Folge, die am Donnerstag, den 7. Dezember 2023, um 20.15 Uhr gesendet wird, handelt von der verstorbenen Studentin Alyssa Yang. Sie wurde erwürgt. Schnell gerät Brandon Peters in Verdacht. In der Mordnacht, in der auch Alyssa anwesend war, fand auf der Yacht seines Vaters eine rauschende Party statt. Bull beginnt den anstehenden Prozess zu analysieren und stößt bald auf interessante Informationen, die die einzelnen Beteiligten bisher gut zu verbergen wussten.