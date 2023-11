Harry Hamlin ist «In the Kitchen»

US-Fernsehen

AMC+ und IFC haben ein Weihnachtsspecial aufgezeichnet.

Der "König der Bolognese", Harry Hamlin («Anne Rice's Mayfair Witches»), wird zusammen mit seiner Nichte und klassisch ausgebildeten Köchin Renee Guilbault Gastgeber vonsein, das am Mittwoch, den 13. Dezember um 23 Uhr auf AMC+ und IFC Premiere hat. Die 30-minütige Kochshow, die in Hamlins heimischer Küche gedreht wurde, ist eine einzigartige Kombination aus Kochen, Dinnerparty und Dokumentarfilm. Pünktlich zu den Feiertagen bereitet das Duo ein festliches Essen zu, bei dem sie dem klassischen Beef Bourguignon ihre eigene Note geben, und zelebriert die Arbeit der Liebe, die das Kochen für die Feiertage bedeutet. Mit dabei sind enge Familienangehörige und Freunde, darunter Hamlins Frau, die Schauspielerin Lisa Rinna, die Saxophon-Legende Kenny G, Hamlins Tochter, das Model Delilah Hamlin, Hamlins Sohn, das Model und der Schauspieler Dimitri Hamlin und andere.Das von Hamlin produzierte und von AMC Networks' Content Room produzierte Special dient als Vorschau auf die fünfteilige Serie «In the Kitchen with Harry Hamlin», die ab Mai 2024 wöchentlich auf AMC+ und IFC ausgestrahlt wird."Ich habe eine Leidenschaft für viele Dinge... die Schauspielerei, nicht-radioaktive Fusionsenergie, Lisa Rinnas Lippen und natürlich meine Bolognese-Sauce! Aber der rote Faden, der sich durch all diese Dinge zieht, ist die Familie. Deshalb freue ich mich so sehr, mit meiner unglaublich talentierten Köchin, Autorin und Unternehmerin, Renee Guilbault, bei «In the Kitchen with Harry Hamlin» zusammenzuarbeiten", sagt Gastgeber und ausführender Produzent Harry Hamlin. "Jede Folge wird die Zuschauer in unseren kulinarischen Glücksort einladen... die Küche... wo wir eine Reihe von Gästen aus dem gesamten Spektrum der Popkultur zu Gast haben werden, beginnend mit dem Austausch von Traditionen aus unserer eigenen Familie für die Premierenfolge zum Thema Weihnachten. Begleiten Sie uns, wenn wir über den üblichen Plätzchenteller des Weihnachtsmannes hinausgehen und ein lustiges, köstliches und herzerwärmendes Weihnachtserlebnis schaffen.