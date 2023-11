«Unstable» bekommt eine zweite Staffel

US-Fernsehen

Die Premiere der ersten Episoden waren bereits im März diesen Jahres.

Der amerikanische Streamingdienst Netflix hat die Comedy-Serieverlängert. Die amerikanische Work-Place-Comedy debütierte bereits im März 2023. "Es ist ein wahrgewordener Traum für uns, wieder in die Welt von Unstable einzutauchen", so Rob Lowe und John Owen Lowe. "Auf die zweite Staffel und die vielen Stunden Familientherapie, die wir auf dem Weg dahin brauchen werden."Ellis Dragon ist ein allseits bewunderter, exzentrischer, narzisstisch veranlagter Biotech-Unternehmer, der sich dafür einsetzt, die Welt zu verbessern. Außerdem befindet er sich emotional im freien Fall. Sein Sohn Jackson Dragon ist ... nichts von alledem. Kann Jackson Ellis und sein Unternehmen retten und ihre entfremdete Beziehung retten, während er gleichzeitig das tut, was eigentlich unmöglich ist: dem Schatten seines überlebensgroßen Vaters zu entkommen?„«Unstable» reiht sich bedauerlicherweise in die schier unendlich wirkende Anzahl durchschnittlicher (Comedy)-Serien im Katalog von Netflix ein, nebenbei schaubar, aber so schnell vergessen, wie sie auf Sendung gegangen ist“, urteilte Marc Schneider für Quotenmeter.