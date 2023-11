Sony Pictures hat Andrew Plotkin befördert

US-Fernsehen

Der Medienmanager leitet künftig die Drama-Abteilung.

Andrew Plotkin, Senior Vice President of Drama Development bei Sony Pictures Television, hat ab sofort eine neue Aufgabe. Als Head of Drama Development" leitet er künftig die Entwicklungsabteilung. Die Beförderung wurde vorgenommen, nachdem die bisherige Leiterin Lauren Stein zur neuen Kreativchefin des Unternehmens ernannt wurde."Andrew Plotkin ist eine Führungspersönlichkeit mit der einzigartigen Fähigkeit, Beziehungen in allen Bereichen des Unternehmens zu pflegen. Er hat es geschafft, eine starke kreative Basis für Originalserien und geistiges Eigentum zu schaffen, die den Weg für die Erweiterung und Aufrechterhaltung langlebiger Serien ebnet", so Stein. "Andrews Enthusiasmus, sein Unternehmergeist und sein ausgeprägter kreativer Instinkt haben einen unschätzbaren Beitrag zum Erfolg dieser komplexen und herausfordernden Unternehmungen geleistet. Andrew ist seit über 20 Jahren ein Freund und Kollege von mir, und ich könnte nicht glücklicher sein, dass unsere Beziehung anhält.Zu Sony Pictures Television kam Plotkin erst im Jahr 2017. Seitdem hat er Serien wie «The Boys» und deren Ableger für Amazon sowie die kürzlich gestartete Serie «Gänsehaut» für Disney+ mitentwickelt.