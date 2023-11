Paramount+ setzt auf «Born in Synanon»

US-Fernsehen

Geeta Gandbhir hat eine vierteilige Doku über eine Frau hergestellt, die in einer radikalen Sekte aufwuchs.

Paramount+ hat bekannt gegeben, dass die Dokumentarserieab Dienstag, dem 12. Dezember, exklusiv auf dem Dienst zu sehen sein wird. Unter der Regie von Geeta Gandbhir («Why We Hate») erzählt die vierteilige Serie von der Reise einer Frau, die die Wahrheit über Synanon, die experimentelle Gemeinschaft, die sich zu einer ausgewachsenen Sekte entwickelte, herausfinden will. Cassidy Arkin wurde in Synanon geboren. Ihre frühesten Erinnerungen sind die an einen glücklichen Ort mit einer Großfamilie, ein Bild, das in krassem Gegensatz zu der missbräuchlichen, hierarchischen Gesellschaft steht, zu der es sich entwickelte und an die sich ihre Altersgenossen lebhaft erinnern.Was als erfolgreiches Drogen- und Alkoholbehandlungsprogramm begann, sollte sich zu einer voll etablierten, rassisch integrativen utopischen Gemeinschaft entwickeln. Doch 1974, dem Jahr, in dem Cassidy geboren wurde, begannen die Leiter der Gemeinschaft einen unaufhaltsamen Abstieg in den Extremismus und schlugen einen Weg ein, der von beispielloser Kontrolle geprägt war. Sie verordneten Uniformen, rasierten den Mitgliedern die Köpfe, verlangten Vasektomien und ordneten sogar den Wechsel von Partnern an, um Ehen aufzulösen - und das alles, während sie ein großes Waffenarsenal anschafften und einen militärähnlichen Kader ausbildeten. Die Spannungen innerhalb der Gemeinschaft eskalierten, als ihre Mitglieder zunehmend von Recht und Ordnung der Außenwelt isoliert wurden, was einen Riss in der utopischen Rüstung verursachte, die von der Vision ihres charismatischen Gründers Chuck Dederich angetrieben wurde. Ursprünglich hatte Dederich Synanon gegründet, um den Alkoholismus zu bekämpfen, doch erlag er schließlich seinem eigenen Kampf mit Drogenmissbrauch und einer unkontrollierten bipolaren Störung.In vier Episoden begeben sich Cassidy und ihre Mutter Sandra Rogers-Hare auf die Suche nach dem Wesen von Synanon - dem Guten und dem Schlechten. Sie nehmen Kontakt zu ehemaligen Mitgliedern auf und teilen sehr persönliche Erfahrungen, wobei sie einen riesigen Fundus an nie zuvor gesehenem Archivmaterial enthüllen. Die Wahrheit ist schockierend und lässt Cassidy unvorbereitet auf die verblüffenden Entdeckungen, die sie bald machen wird.Die Dokumentationsreihe wird von Geeta Gandbhir als Regisseurin und ausführende Produzentin produziert, zusammen mit den ausführenden Produzenten Cassidy Arkin, Sandra Rogers-Hare, Jonathan K. Bendis und Jessica Cozzetta. Die Produzenten sind Steven Cantor und Jamie Schutz. Für See It Now Studios sind Susan Zirinsky und Terence Wrong als ausführende Produzenten tätig, während Aysu Saliba und Cara Tortora als leitende Produzenten fungieren.