Quotencheck

Im vergangenen Jahr noch in Sat.1, nun begleitete das VOX-Team die Notärztin auf ihren Einsätzen.

Doc Caro war im Herbst ganz überraschend von Sat.1 zu VOX gewechselt. Nachdem sie im Vorjahr so noch bei «Doc Caro – Einsatz mit Herz» zu sehen gewesen war, läuft dieses Format nun ohne sie weiter. Stattdessen taucht die Notärztin nun beiauf. Dr. Carola Holzner wird hier bei ihren Einsätzen in der Notaufnahme, aber auch im Hubschauer oder im Rettungswagen begleitet. Quotenmeter wirft einen Blick darauf, ob sich der Senderwechsel für sie aus Quotensicht ausgezahlt hat.Das Format ging erstmals am Mittwoch, den 4. Oktober, ab 20,15 Uhr auf Sendung. Zum ersten und einzigen Mal landete man hier noch unter einer Million Zuschauern. Mit 0,98 Millionen Interessenten stieg der Sender folglich mit annehmbaren 4,0 Prozent ein. Die 0,38 Millionen Jüngeren landeten mit guten 7,2 Prozent bereits knapp über dem Senderschnitt. Eine Woche später hatte sich die Reichweite auf 1,05 Millionen Menschen vergrößert. Die Quote lag nun bei einem passablen Resultat von 4,2 Prozent. Die 0,34 Millionen Umworbenen stürzten hingegen mit unterdurchschnittlichen 6,1 Prozent auf den Staffeltiefstwert ab.Ein deutlicher Sprung war am 18. Oktober möglich, als sich 1,21 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm einfanden. Mit einem Marktanteil von 4,8 Prozent befand sich das Format auf dem Gesamtmarkt nun genau im Senderschnitt. Auch die 0,47 Millionen Werberelevanten legten ordentlich eins drauf und sicherten sich mit starken 8,9 Prozent Marktanteil nun die beste Quote der Staffel. Dieses Niveau konnte jedoch eine Woche später nicht mehr gehalten werden und so musste man sich nun wieder mit 1,08 Millionen Zusehenden sowie soliden 4,2 Prozent Marktanteil zufriedengeben. Auch für die 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging es mit weiterhin guten 7,4 Prozent wieder ein Stück abwärts.Bei einem Publikum von 1,03 Millionen Menschen war in der darauffolgenden Woche die schwächste Quote der Staffel von akzeptablen 3,6 Prozent erreicht. Auch wenn nun wieder 0,45 Millionen Jüngere mit von der Partie waren, sank der Marktanteil in der Zielgruppe weiter auf solide 6,7 Prozent. Zum Staffelfinale am 8. November legte das Format hingegen wieder eins drauf und erreichte mit 1,26 Millionen Interessenten sowie guten 4,9 Prozent den Staffelbestwert. Der Sender durfte sich auch bei den 0,52 Millionen Umworbenen über hohe 8,7 Prozent Marktanteil freuen.Unter Strich überzeugten die sechs Folgen des neuen Formats bei VOX 1,10 Millionen Fernsehzuschauer zum Einschalten, was sich in einem soliden Resultat von 4,3 Prozent widerspiegelte. Die 0,43 Millionen Werberelevanten durften sich über gute 7,5 Prozent Marktanteil freuen. Im Jahr zuvor war das Format mit Doc Caro in Sat.1 bei 1,04 Millionen Neugierigen sowie 4,1 Prozent Marktanteil gelandet. Bei den 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam eine Quote von 7,3 Prozent zustande. Nun muss man noch berücksichtigen, dass hier die erste Folge bereits um 18.00 Uhr und nicht zur Primetime gesendet wurde, was den Schnitt etwas nach unten zog. Insgesamt kamen beide Formate jedoch auf sehr ähnliche Quoten. Für Doc Caro war der Wechsel somit erfolgreich, während das Sat.1-Format ohne die ehemalige Protagonistin deutlich verloren hatte.