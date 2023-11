«Bauer sucht Frau» bekommt «PBB»-Start zu spüren

Quotennews

Trotz der starken Konkurrenz kann RTL mit dem Start der Datingshow sehr zufrieden sein.

Im vergangenen Jahr moderierte Inka Bause vor 3,91 Millionen Zuschauern den Staffelstart von. Dies ergab fantastische Marktanteile von 14,3 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 16,4 Prozent bei den Umworbenen. Vor rund 13 Monaten hatte die Dating-Show aber mit einer weitaus weniger starken Reality-Konkurrenz zu kämpfen, weswegen die Werte diesmal etwas niedriger ausfielen. Zeitgleich zum «Bauer sucht Frau»-Auftakt präsentierte Sat.1 die erste Live-Sendung von «Promi Big Brother» und fuhr 1,73 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 8,1 respektive 14,7 Prozent ein.RTL kam um 20:15 Uhr auf 3,43 Millionen Zuschauer, die für 13,9 Prozent Marktanteil standen. Es stammten 0,72 Millionen 14- bis 49-Jährige aus der klassischen Zielgruppe, die Reichweite bei den Jüngeren bewegte sich im vergangenen Jahr noch über der Millionen-Marke. Trotzdem reichte es für die zweigeteilte Sendung für sehr gute 13,2 Prozent.fuhr um 22:15 Uhr 2,64 Millionen Zuschauer und 12,1 Prozent ein. Die 15-minütige Nachrichtensendung holte 0,55 Millionen und 11,3 Prozent in der Zielgruppe.Bis Mitternacht folgte um 23:22 Uhr noch, der 1,60 Millionen Menschen mit den aktuellen Infos der Landwirte versorgte. Die Marktanteile wurden auf sehr gute 12,4 sowie mäßige 7,1 Prozent beziffert. Die Reichweite in der Zielgruppe lag bei 0,20 Millionen. Demfolgten ab 0:00 Uhr noch 0,87 Millionen Zuschauer,mit einem Interview mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sahen ab 0:25 Uhr noch 0,72 Millionen. Die Marktanteile bewegten sich bei 10,5 und 11,2 Prozent. In der Zielgruppe erzielte der Kölner Sender 0,15 und 0,17 Millionen Zuschauer sowie 7,4 und 10,4 Prozent Marktanteil.