A+E Networks und Sky Deutschland arbeiten weiter zusammen

TV-News

Durch die Erneuerung des Deals bleiben die beiden Sender History Channel und Crime + Investigation weiterhin Teil des Sky-Portfolios.

Seit mehr als 14 Jahren verbindet Sky Deutschland und A+E Networks eine Partnerschaft, die noch lange Bestand haben soll. Zumindest in den kommenden Jahren wird an den Synergien nicht gerüttelt, denn die beiden Unternehmen haben ihre Zusammenarbeit in einem mehrjährigen Deal verlängert. Dadurch bleiben Factual-Entertainment-Sender The History Channel und Crime + Investigation (C+I) weiterhin in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Hinzu kommt die Verbreitung über WOW (in Österreich: Sky X), wo beide Sender jederzeit linear gestreamt werden können und zahlreiche Programmhighlights über Sky Q und WOW auf Abruf bereitstehen. In der Schweiz sind The HISTORY Channel und Crime + Investigation mit dem Entertainment Pass von Sky Show empfangbar. Parallel zur Verbreitung sichert ein weiterer Vertrag die Werbevermarktung der beiden Sender durch das Sky-Deutschland-Tochterunternehmen Sky Media.„Seit mehr als 14 Jahren kommen Sky-Kunden im deutschsprachigen Raum in den Genuss der hochwertig produzierten Doku-Inhalte unserer Sender. Ich freue mich sehr, dass wir diese äußerst erfolgreiche, langjährige Zusammenarbeit fortsetzen. Sky-Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren dadurch auch weiterhin von den erstklassigen Dokumentationen und True-Crime-Formaten von The History Channel und Crime + Investigation“, erklärt Kathrin Palesch, Geschäftsführerin von A+E Networks Germany.Evelyn Rothblum, Chief Transformation Officer bei Sky Deutschland, zeigt sich ebenfalls erfreut über die Vertragsverlängerung: „Wir freuen uns auf die Fortsetzung der langjährigen, erfolgreichen Partnerschaft mit A+E Networks. Unseren Kunden können wir damit auch in Zukunft die beiden äußerst beliebten Factual Entertainment Sender anbieten, die unser Portfolio perfekt ergänzen und werthaltiger machen. Zusammen mit unseren Sendermarken bleibt Sky so die erste Adresse für alle Doku-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz.“