Paramount feiert «NCIS: Sydney»

US-Quoten

Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Australien ist die Serie sehr gut gestartet.

Die erste internationale Erweiterung des weltweit beliebten «NCIS»-Franchises ist erfolgreich in mehreren Territorien und auf den Plattformen von Paramount Global gestartet. Ursprünglich für Network 10 und Paramount+ in Australien entwickelt, wurdeam 10. November auf Paramount+ Australien ausgestrahlt, gefolgt von der Premiere am 14. November auf dem CBS Television Network in den USA und auf Global in Kanada. Die Serienpremiere erreichte sowohl bei der linearen Ausstrahlung als auch beim Streaming Höchstwerte bei den Zuschauerzahlen.Am Dienstag, den 14. November, war die Premierenfolge die Nummer 1 bei den Zuschauern (5,6 Mio. L+SD) und steigerte sich auf 7,25 Millionen Zuschauer in den aktuellsten Daten. CBS wiederholte die Erstausstrahlung am Samstag, den 18. November, was die kumulierte Zuschauerzahl der ersten Folge auf 9,65 Millionen Zuschauer brachte, Tendenz steigend. (L+5-Tages-Zuschauerzahlen auf CBS und 6-Tages-Streaming auf Paramount+). In Australien lief die Serie nur im Streaming."Diese Zuschauerzahlen für «NCIS: Sydney» sind ein weiterer Beweis für die weltweite Stärke und Beliebtheit der NCIS-Franchise", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment, "und unterstreichen, wie starke Charaktere und Geschichten weiterhin beim CBS-Publikum ankommen."Die neue Serie wird von Endemol Shine Australia für CBS Studios und Paramount Australia produziert und außerhalb Australiens von Paramount Global Content Distribution vertrieben. Die Serie wurde von Morgan O'Neill entwickelt, der auch als ausführender Produzent neben Sara Richardson und Sue Seeary von Endemol Shine Australia fungiert.