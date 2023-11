ZDF verschiebt «Blutige Anfänger»

TV-News

Statt kurz vor dem Jahreswechsel startet die fünfte Staffel der Vorabendserie erst im neuen Jahr.

Obwohl die fünfte Staffel der ZDF-Vorabendserieohnehin später als gewöhnlich hätte starten sollen, müssen sich die Fans noch ein wenig länger gedulden als ursprünglich gedacht. Eigentlich war der Staffelstart noch vor dem Jahreswechsel am 27. Dezember geplant gewesen, nun hat das ZDF die neuen Folgen um eine Woche nach hinten verschoben. Die zwölf Episoden werden ab dem 3. Januar 2024 immer mittwochs um 19:25 Uhr im ZDF zu sehen sein. In der ZDFmediathek stehen die Ausgaben ab dem 3. Januar allesamt online auf Abruf bereit.Neben dem neuen Datum müssen sich die Zuschauer auch an zwei neue Darsteller gewöhnen, die zum Cast der Crime-Serie dazustoßen. René Steinke tritt als Torsten Kaiser auf, der nach dem Anschlag auf Julia Salomon (Esther Schweins) und Sami Malouf (Neil Malik Abdullah) die Führung des Mordkommission-Team übernimmt. Dabei legt er nicht nur eine Selbstverständlichkeit an den Tag, sondern auch einen ganz anderen Führungsstil, was Kommissarin "Koko" Konrad (Birte Hanusrichter) sehr missfällt. Außerdem neu dabei ist Petra Kleinert als Dörte Pfeiffer, die als schroffe Kommissarin zum MoKo-Team stößt, was die Sache nicht leichter macht. Der nächste Fall führt die Mordkommission dann zum Anwesen der Familie von Merseburg, wo Charlotte (Cheyenne Pahde) unter Schock steht, da sie ihren Cousin Valentin tot aufgefunden hat.«Blutige Anfänger» ist eine Produktion der Studio.TV.Film GmbH, als Produzentin fungiert Milena Maitz, Producer sind Julia Desch und Fabian Pöhlmann. Die Regie übernahmen Nico Zavelberg, Irina Popow und Heinz Dietz, nach den Drehbüchern von Headautorin Cornelia Deil. Zum Autorenteam gehören zudem Beliban zu Stolberg, Volker Führer, Linus Foerster, Jan Krebs, Sargon Youkhana, Isabella Oliveira Parise Kröger und Lucas Flasch.