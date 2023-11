«German Genius» landet bei Netflix

TV-News

Der Streamingdienst hat bei Warner Bros. Germany eingekauft.

Gleich zwei Formate von Kida Khodr Ramadan landen bei Netflix Deutschland, Österreich und der Schweiz. Von Warner Bros. Germany erwarben die Verantwortlichen die Serie, die erst im Mai auf TNT Comedy Premiere feierte. Die Comedyserie umfasst acht Folgen mit einer Länge von jeweils rund 30 Minuten.Schauspieler Kida Ramadan will raus aus den immer gleichen Rollen. Da kommt ihm ein Tweet von Ricky Gervais gerade recht. Der feiert seine Darstellung des Clanchefs Toni Hamady in «4 Blocks». Kida nutzt den Kontakt und überzeugt Ricky davon, ihm die Rechte zu geben, seine Serie «Extras» ins Deutsche zu übertragen. Zu dumm nur, dass internationale Stars in Deutschland Mangelware sind und die Deutschen nicht gerade für ihre humorvolle Art bekannt sind. Doch auf dem Weg zur größten Serie aller Zeiten entgleitet Kida mit jedem Schritt durch die deutsche Filmwelt langsam aber sicher die Kontrolle.Neben Detlev Buck sind Heike Makatsch, Maria Furtwängler, Lea van Acken, Anne Ratte-Polle, Tom Schilling, Veysel Gelin, Leander Haußmann, Lulu Hacke, Kathrin Angerer, Christina Große und Daniel Kehlmann in Nebenrollen zu sehen. Ebenfalls am 13. Dezember 2023 wird Netflix die Serieonline stellen.Jede Episode der Serie berichtet von neuen Produktionsschritten des fiktiven Serienprojektes, sodass die Handlung von Episode zu Episode nicht einfach nur variiert wird, sondern das Geschehen tatsächlich auf einen Höhepunkt zusteuert“, schrieb Christian Lukas für Quotenmeter . „Das alles macht extremst Laune. Und dass Kida Khodr Ramadan gerade ein Karrieretief erlebt, ist bestimmt nur eine Erfindung der Autorinnen und Autoren dieser Serie. Ganz bestimmt.