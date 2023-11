Wie funktioniert der Flughafen Sydney?

TV-News

Eine zehnteilige Reportage-Reihe wird ab 13. Januar ausgestrahlt.

180.000 Passagiere nutzen täglich den Flughafen von Sydney. Wie das Drehkreuz organisiert ist, zeigt die zehnteilige Dokumentationsreihe. Die neue Reihe mit dem englischen Originaltitel Inside Sydney Airport" wird jeweils samstags um 21.00 Uhr ausgestrahlt. Start ist am 13. Januar 2024.Gleich in der ersten Folge stehen die Teams vor einer beispiellosen Herausforderung: Ein Blitz ist in die Maschine eines ankommenden internationalen Fluges eingeschlagen. Während die Ingenieure eilig den Schaden begutachten, wächst die Unruhe unter den wartenden Passagieren. Doch damit nicht genug: Starke Winde zwingen schließlich zur Sperrung der Start- und Landebahnen.Das Bodenpersonal wird in Alarmbereitschaft versetzt, als ein Flugzeug mit einer auslaufenden, potenziell gefährlichen Flüssigkeit eintrifft. Bis die Feuerwehr die Situation geklärt hat, müssen drei Mitarbeiter, die mit dem mysteriösen Gemisch in Berührung gekommen sind, isoliert werden. Die Serie begleitet die Flughafencrews bei ihrer Arbeit und gewährt viele exklusive Blicke hinter die Kulissen.