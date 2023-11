Xavi Bonet ist ein Lonely Wolf Cowboy

Interview

In den kommenden zwei Wochen ist Clemens Schick wieder in zwei Fällen vom «Barcelona-Krimi» zu sehen. Wir sprachen über die Produktionsbedingungen.

Ich habe das Glück durch meine Arbeit viel um die Welt zu kommen. Dadurch habe ich Orte gesehen, an die ich sonst nicht gereist wäre. Dadurch das die Teams meist von dort kommen, wo wir drehen, hat man gleich einen anderen Berührungspunkt. Trotzdem fordert so ein Dreh absolute Konzentration. Ich will sagen, es ist schön an schönen Orten zu drehen, aber Urlaub ist es nicht.Ich bleibe vor Ort. Erstens macht es keinen Sinn unserer Umwelt gegenüber und ich brauch die freien Tage, um mich vorzubereiten und auch mal nichts zu tun.Ja sehr. Ich mache Filme, weil die Essenz davon Teamarbeit ist. Wir haben das große Glück Regisseuren*innen wie Isabell Suba, Caroline Hellsgard, Andreas Herzog gewinnen zu können und vor der Kamera mit Ralf Noack, Patrick Orth und Jens Harant zu arbeiten. Das sind einfach großartige Filmeschaffende.Ich habe zumindest große Lust darauf.Als einen der Gerechtigkeit verschriebenen Lonely Wolf Cowboy.