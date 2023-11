Reid Scott spielt in «Law & Order» mit

US-Fernsehen

Der Schauspieler war zuvor unter anderem in der HBO-Serie «Veep» zu sehen.

Wie "Variety" erfahren haben will, soll Reid Scott eine Hauptrolle in der 23. Staffel vonergattert haben. Genaue Details zu seiner Rolle werden noch unter Verschluss gehalten. Er wird jedoch einen Detective der New Yorker Polizei verkörpern. Erst vor einer Woche wurde bekannt, dass Jeffrey Donovan in der neuen Staffel nicht mehr dabei sein wird. Er verkörperte die Serie seit dem Reboot im Jahr 2022.Scott spielte eine Hauptrolle in der HBO-Politkomödie «Veep», zu deren Cast er sieben Jahre lang gehörte. Zu seinen weiteren Fernsehauftritten zählen «American Horror Stories», «The Afterparty», «Curb Your Enthusiasm» und «The Marvelous Mrs. Maisel». Im Kino sahen ihn seine Fans in «Venom», «The Veil» und «Late Night» Die 23. Staffel von «Law & Order» wird voraussichtlich am 18. Januar 2024 auf NBC ausgestrahlt. Die Produktion ist eine Gemeinschaftsarbeit von Universal Television und Wolf Entertainment. Da der Autoren- und Schauspielerstreik die Produktion stark einschränkte, wird die neue Staffel mit nur 13 Episoden auskommen müssen.