Diese Konzerte überträgt 3sat an Silvester

TV-News

Außerdem zeigt der Sender das erst in diesem Jahr aufgezeichnete Konzert von Herbert Grönemeyer.

Den Auftakt des legendären 3sat-Silvesterkonzertprogramms macht in diesem Jahr Carole King mit ihrem Live-Konzert. Die Sendung, die um 05.30 Uhr beginnt, stammt aus dem Jahr 1973 und feiert damit ihr 50-jähriges Jubiläum. Um 06.15 Uhr wird das in Santa Monica aufgezeichnete Konzert von Bob Dylan "Shadow Kingdom - The Early Songs" ausgestrahlt. Um 07.05 Uhr folgtaus dem Jahr 1990.Um 08.20 Uhr ist das Lynyrd-Skynyrd-Konzertzu sehen, um 09.15 Uhr. Weiter geht es auf 3sat mitvon Eric Clapton. Die Übertragung stammt aus der Londoner Royal Abert Hall und wurde 1990 aufgezeichnet. Peter Gabrielsaus Modena 1993 folgt um 11.30 Uhr.ist für 12.45 Uhr vorgesehen, das Konzert vonaus Quebec um 14.00 Uhr.Herbert Grönemeyers Konzert, das in diesem Jahr aufgezeichnet wurde, wird um 14.45 Uhr ausgestrahlt und hat eine Sendezeit von zwei Stunden. Paul McCartney & Wings mit deraus dem Jahr 1976 steht danach auf dem Programm. Das 2008 aufgezeichnete Konzertfolgt um 17.45 Uhr. Aus Sydney kommt, das bereits 14 Jahre auf dem Buckel hat. Die Primetime wird mit Tina Turnerseröffnet, um 21.30 Uhr folgt die elf Jahre alte Show. Ab 23.30 Uhr singt Madonna ihreaus dem Jahr 2016, ab 01.30 Uhr steht Bryan Adams auf dem Programm. Die Zuschauer sollten das Programm aber nicht wörtlich nehmen:. Um 02.30 Uhr kommen die Backstreet Boys mit, ab 03.45 Uhr singt Santana und um 05.00 Uhr folgt Rita Ora.