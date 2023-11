«Wolf Hall» bekommt eine zweite Staffel

England

Nach den neuen Folgen wird die Serie aber auch beendet.

BBC und PBS haben angekündigt, dass die Dreharbeiten zu, basierend auf dem letzten Roman der preisgekrönten Trilogie von Hilary Mantel, in Kürze beginnen werden. Die sechsteilige Staffel wird in Großbritannien auf BBC One und iPlayer ausgestrahlt.Das Kreativteam der BAFTA- und Golden Globe-prämierten ersten Staffel von «Wolf» Hall ist wieder mit von der Partie. Regie führt der siebenfache BAFTA-Gewinner Peter Kosminsky («The Undeclared War», «The State»), die TV-Adaption stammt von dem Oscar-nominierten Peter Straughan («Tinker Tailor Soldier Spy», «Frank»), produziert wird die Serie von Colin Callender's Playground («The Undeclared War») und Company Pictures («Van Der Valk», «Blood»).Oscar-Preisträger Mark Rylance kehrt in seiner BAFTA-prämierten Rolle als Thomas Cromwell zurück. Emmy-Preisträger Damian Lewis ist erneut als König Heinrich VIII. zu sehen, ebenso wie der Oscar-nominierte Jonathan Pryce als Kardinal Wolsey. Ebenfalls wieder dabei sind Kate Phillips als Heinrichs dritte Frau Jane Seymour und Lilit Lesser als Prinzessin Mary, die Tochter Heinrichs und seiner ersten Frau Katharina von Aragon. Weitere wiederkehrende und neue Schauspieler werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.Die Geschichte beginnt im Mai 1536: Anne Boleyn, Heinrichs zweite Frau, ist tot. Als die Axt fällt, verlässt Thomas Cromwell das Blutbad, um seinen Aufstieg zu Macht und Reichtum fortzusetzen, während sein gefürchteter Herr, Henry, sein kurzes Glück mit seiner dritten Königin, Jane Seymour, findet. Cromwell, ein Mann, der sich nur auf seinen Verstand verlassen kann, hat weder eine große Familie, die ihn unterstützt, noch eine Privatarmee. Cromwell, der sich in dieser brutalen und blutigen Zeit mit der moralischen Komplexität der Machtausübung auseinandersetzen muss, ist gefangen zwischen seinem Wunsch, das Richtige zu tun, und seinem Überlebensinstinkt. Doch nachdem Heinrich VIII. seine Königin hingerichtet hat, ist niemand mehr sicher.