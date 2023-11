Magenta zeigt «Steeltown Murders»

TV-News

Die vierteilige Serie beschäftigt sich mit dem „Saturday Night Stranglers“.

Ab Freitag, den 12. Januar 2024 wird Magenta TV die Seriemit Philipp Glenister und Steffan Rhodri in den Hauptrollen ausstrahlen. Die Miniserie wurde von Ed Whitmore geschrieben, Regie führte Marc Evans. BBC One strahlte die Serie im Mai 2023 aus und erreichte rund 4,3 Millionen Zuschauer.In dem True-Crime-Drama wird die wahre Geschichte des „Saturday Night Stranglers“ erzählt, der Anfang der 1970er Jahre ganz Wales in Atem hielt. 1973 wird die Industriestadt Port Talbot, unweit von Swansea an der Küste gelegen, von einer grausamen Verbrechensserie erschüttert: Ein Mann lockt drei 16-jährige Mädchen in sein Auto, vergewaltigt sie und ermordet sie kaltblütig. Doch die Ermittlungen im Fall des ersten walisischen Serienmörders, genannt Saturday Night Strangler", verlaufen seinerzeit im Sande. 30 Jahre später nimmt ein engagierter Polizist dank eines Durchbruchs in der DNA-Analyse den Fall wieder auf, um endlich den Täter zu finden.«Steeltown Murders» rekonstruiert den Fall auf zwei Zeitebenen - 1973 und Anfang der 2000er Jahre. Neben den grausamen Morden stehen Innovationen in der Forensik, Entwicklungen in der Polizeiarbeit und die ewige Frage nach Gerechtigkeit im Mittelpunkt. Severn Screen und All3Medida realisierten die Serie.