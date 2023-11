Sky holt sich Serienkiller-Doku über Queer-Morde

TV-News

Die vierteilige Reihe wird ab dem 20. Januar 2024 am Samstagabend ausgestrahlt.

Im Juli 2013 feierte der Pay-TV-Sender Home Box Office (HBO) mit der Doku-Serieihre Premiere, die nun auch einen Weg in das Programm von Sky Deutschland findet. Ab Samstag, 20. Januar 2024, ist die vierteilige Reihe jeweils um 20.15 Uhr auf Sky Crime zu sehen.In den frühen 1990er Jahren, als Homophobie und Hassverbrechen zunehmen, weil die Aids-Krise eskaliert, beginnt ein Serienmörder, schwule Männer in New York City zu töten und das queere Nachtleben zu infiltrieren, um seine Opfer zu finden. Die True-Crime-Miniserie von Regisseur Anthony Caronna («Pride») und Produzent Howard Gertler («All the Beauty and the Bloodshed») beleuchtet unter anderem, wie tief Vorurteile im damaligen Strafrechtssystem verwurzelt waren. Die verzerrte Wahrnehmung der Opfer in der Öffentlichkeit untergrub die Ermittlungen und ermöglichte es einem brutalen Mörder, eine marginalisierte Bevölkerungsgruppe zu terrorisieren. Die Komplexität des Falles und das seit langem bestehende Misstrauen gegenüber den Strafverfolgungsbehörden erschwerten die Ermittlungen zusätzlich.In der Dokumentarserie werden auch die heroischen Bemühungen von Aktivisten, darunter das NYC Anti-Violence Project, beleuchtet, die Strafverfolgungsbehörden dazu zu zwingen, die queere Community anzuerkennen und zu schützen. Basierend auf dem preisgekrönten Buch „Last Call: Eine wahre Geschichte von Liebe, Lust und Mord im queeren New York“ von Elon Green, beleuchtet die Dokumentation den Kampf der LGBTQ+-Community für die Aufklärung der Morde und eine gerechte Behandlung queerer Verbrechensopfer anhand von exklusivem Archivmaterial und Erstinterviews mit Aktivisten, Ermittlern und Familienangehörigen.“Der Dokumentarserie gelingt das Kunststück, geduldig, aber nicht langsam zu sein“, schrieb The Hollywood Reporter . „Sie verweilt bei Andersons Ex, wenn er sich wehmütig an die erste Nacht erinnert, in der es zwischen ihnen gefunkt hat. Die Geschichten all dieser Männer werden durch den Tod abgeschnitten, das ist der Grund, warum wir überhaupt von ihnen hören. Die große Leistung von «Last Call» besteht darin, sie so lebendig und sorgfältig zu beschwören, dass man fast die Umrisse der Stellen erkennen kann, an denen ihr Leben noch brennen sollte."