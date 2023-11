Christian Düren moderiert die Darts-WM

TV-News

Die Promi-Version wird Anfang Januar 2024 auf ProSieben zu sehen sein.

Der Fernsehsender ProSieben rüstet sich für die sechste, die Anfang 2024 in Düsseldorf ausgetragen wird. Wie schon Anfang 2023 wird Christian Düren durch den Abend führen und Elmar Pauke als Kommentator fungieren. Termin und Veranstaltungsort bleiben nahezu identisch: Samstag, 6. Januar 2024, im Düsseldorfer Maritim-Hotel.Wie in den vergangenen Jahren werden sich an diesem Abend jeweils ein Darts-Profi und ein Prominenter zu einem Zweierteam zusammenschließen. Jeweils sechs Prominente spielen an der Seite von sechs Weltklasse-Dartprofis im 501-Modus um den Weltmeistertitel. Bei der letzten Veranstaltung waren der PDC-Weltranglistenerste Michael van Gerwen, Deutschlands bester Dartspieler Max Hopp und Legende Phil Taylor dabei. Anfang des Jahres schalteten 1,31 Millionen Zuschauer ein, ProSieben erzielte 13,1 Prozent in der Zielgruppe.Die «Promi-Darts-WM» wird nur drei Tage nach dem Finale der DPC World Darts Championship ausgestrahlt. Das Event startet am 15. Dezember 2023 und endet am 3. Januar 2024. Insgesamt werden 2,5 Millionen englische Pfund ausgeschüttet, der Sieger erhält 500.000 Pfund. Das Turnier wird bereits zum 17. Mal im Londoner Alexandra Palace ausgetragen.