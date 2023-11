«The Golden Bachelor» soll 13,9 Millionen erreicht haben

US-Quoten

Der Sender ABC hat die Zuschauerzahlen von TV und Streaming zusammengerechnet.

35 Tage nach der Ausstrahlung auf linearen und Streaming-Plattformen erreichte die erste Folge vonein kumuliertes Multiplattform-Publikum von insgesamt 13,90 Millionen Zuschauern für die Erstausstrahlung am 28. September und die Wiederholung am 3. Oktober.Allein die Erstausstrahlung von ABCs «The Golden Bachelor» im September erreichte 11,68 Millionen Gesamtzuschauer und ein Rating von 3,73 bei den Erwachsenen 18-49. Die Erstausstrahlung der neuen ABC-Reality-Show gewann mehr als 7,0 Millionen Zuschauer bei der zeitversetzten Ausstrahlung auf mehreren Plattformen (4,36 Millionen auf 11,68 Millionen) und steigerte sich um +502% bei den Erwachsenen 18-49 im Vergleich zum ursprünglichen Live+Same Day Rating (0,62 auf 3,73).«The Golden Bachelor» war in dreieinhalb Jahren die meistgesehene plattformübergreifende Sendung der «Bachelor»-Reihe («The Bachelor», «The Bachelorette», «Bachelor in Paradise») bei den Gesamtzuschauern (11,68 Mio.).