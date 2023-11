«Scream 7» vor dem Neustart

Kino-News

Jenna Ortega hat den Verantwortlichen für «Wednesday» abgesagt.

Nur wenige in der Branche hatten damit gerechnet: Skyglass, die Produzenten von, haben die Schauspielerin Melissa Barrera aus dem neuen Film geworfen. Grund waren antisemitische Äußerungen Barreras im Zusammenhang mit dem Gaza-Israel-Konflikt. Das Studio verfolgt in allen Bereichen eine Null-Toleranz-Politik.Nun hat auch Jenna Ortega abgesagt, die sich zum Zeitpunkt der Dreharbeiten in Irland aufhalten sollte. Dort sollte sie die zweite Staffel vondrehen. Da beide Schauspielerinnen Schwestern verkörpern, steht das Horrorprojekt vor einem kreativen Neustart. Schon im Vorfeld war dem Kreativteam von «Scream» wohl klar, dass Ortega aus der Reihe fallen könnte. Deshalb wollten sie den Film neu aufbauen.Die Autoren der Vorgänger, James Vanderbilt und Guy Busick, sollen nun an einem neuen Drehbuch arbeiten. Nach Informationen von „Variety“ haben Ortega und Barrera für zwei «Scream»-Filme unterschrieben und damit den Vertrag erfüllt.