Neue Serie von Jo Spain startet im April

Die Serie mit «Belfast»-Star Colin Morgan wurde nun auch international verkauft.

Abacus Media Rights (AMR), ein Unternehmen der Amcomri Entertainment, hat den Vorverkauf für, eine vierstündige Dramaserie, die auf dem Bestseller-Roman von Karen Perry basiert, abgeschlossen. Die Serie, die an Drehorten in Marokko und Irland gedreht und von Irlands führender Film- und Fernsehproduktionsfirma Subotica («North Sea Connection») produziert wird, wurde von RTÉ mit Unterstützung von Screen Ireland in Auftrag gegeben und soll im April 2024 ausgestrahlt werden.AMR hat sich bereits den Verkauf an UKTV für deren Alibi-Kanal und an France Télévisions gesichert. Die Serie wird gemeinsam von der internationalen Bestsellerautorin und Drehbuchautorin Jo Spain («Harry Wild», «Taken Down»), deren eigene Kriminalromane in 20 Länder übersetzt wurden, und dem Drehbuchautor David Logan («Harry Wild», «To Olivia») geschrieben. Die Serie wird von Aoife O'Sullivan und Tristan Orpen Lynch von Subotica produziert. Ausführende Produzenten für RTÉ sind David Crean und Dermot Horan. Ausführender Produzent für Screen Ireland / Fís Éireann ist Andrew Byrne.In den Hauptrollen von «The Boy That Never Was» spielen der preisgekrönte Schauspieler Colin Morgan («Belfast», «Legend»), Toni O'Rourke («God's Creatures», «Calm with Horses»), Kerr Logan («Alias Grace», «Strike») und Simon Callow («The Witcher», «Four Weddings and a Funeral»). Regie führt die preisgekrönte Regisseurin Hannah Quinn («Vikings: Valhalla», «Disenchanted», «Fate: The Winx Saga»).Jonathan Ford, Managing Director bei AMR, kommentiert: "RTE hat dieses Projekt in die Entwicklung gegeben, als sie hörten, wie Jo Spain und David Logan die Geschichte aufnahmen, und ihre sorgfältig strukturierten Drehbücher liefern von der ersten Szene an so viel. Dieses Drama ist eine zutiefst atmosphärische und meisterhaft gestaltete Geschichte über Liebe und Verlust mit unzähligen Wendungen, die die Zuschauer bis ins Mark erschüttern werden."