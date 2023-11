Guttenberg macht Kirchen-Doku

TV-News

Die Sendung ist am zweiten Weihnachtsfeiertag bei ntv zu sehen.



Der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg recherchiert weiter für die Mediengruppe RTL . Eine neue 90-minütige Dokumentation über die Macht der Kirchen ist entstanden und feiert im Dezember Premiere. Das Format wurde von i&u und Open Minds Media entwickelt. Zu sehen ist die neue Sendung am 26. Dezember um 15.10 Uhr auf ntv, bereits am 6. Dezember läuft die Produktion auf dem Streamingdienst RTL+.Das neue Doku-Highlight über Karl-Theodor zu Guttenberg widmet sich nach der Putin-Doku im vergangenen Jahr den Kirchen in Deutschland. Den christlichen Kirchen wird von immer mehr Menschen der Rücken gekehrt. Die Zahl der Kirchenaustritte ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Erstmals gehörten in diesem Jahr weniger als 50 Prozent der Menschen in Deutschland der katholischen oder evangelischen Kirche an.In der Dokumentationsucht Karl-Theodor zu Guttenberg nach Antworten und deckt Machtverhältnisse und Missstände in den deutschen Kirchen auf. Dabei begegnet zu Guttenberg unter anderem einem Missbrauchsopfer, das seine schockierenden Erlebnisse schildert. Er spricht mit einer Reformerin, die an den Grundfesten der katholischen Kirche rütteln will und erfährt von einem Insider Erstaunliches über das „System Vatikan“. Außerdem verrät ein Finanzexperte, wie reich die Kirchen in Deutschland immer noch sind.