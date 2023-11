«The Winter King» startet an Neujahr

TV-News

Magenta wir die Serie von Bald Wolf 2024 zum Streamen freischalten.

Am Montag, den 1. Januar 2024, schaltet die Deutsche Telekom die historisch-fantastische Seriefrei. Die Serie startet am Neujahrstag und ist mit Daniel Ings, Eddie Marsan, Gabriel Tierney, Ian De Caestecker und Stuart Campbell besetzt. Als Produktionsstudio fungiert Bad Wolf, ein Tochterunternehmen von Sony Pictures Television, das derzeit mit den neuen Folgen von «Doctor Who» beschäftigt ist.«The Winter King» erzählt die Legende vom Aufstieg des tapferen Anführers und Beschützers Arthur Pendragon, kongenial verkörpert vom schottischen Schauspieler Iain De Caestecker («Marvel‘s Agents of S.H.I.E.L.D.»), und entführt die Zuschauer ins fünfte Jahrhundert - lange vor der Gründung des Vereinigten Königreichs.Der mächtige König Uther Pendragon (Eddie Marsan) stirbt in dieser dunklen Epoche zwischen dem Ende der römischen Herrschaft und der angelsächsischen Besiedlung Britanniens, ohne einen rechtmäßigen Nachfolger zu hinterlassen. Nur einer scheint noch in der Lage zu sein, Frieden zu stiften und das Land angemessen zu regieren: Arthur (Iain De Caestecker), der uneheliche Sohn des alten Königs.