«Zurück in die 90er» startet

TV-News

In zehn Ausgaben blickt National Geographic auf das besondere Jahrzehnt zurück.

Nach zwei Jahren Wartezeit können Abonnenten von National Geographic die englischsprachige Eigenproduktion «Rewind the 90s» sehen. Unter dem deutschen Titelwird das zehnteilige Format donnerstags um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die Fernsehpremiere ist für den 4. Januar 2024 geplant.In der neuen Doku-Reihe blicken Promis wie Julia Stiles, Ice-T oder Melissa Joan Hart, Zeitgenossinnen und Popkenner auf die denkwürdigsten Momente der Dekade zurück. In der ersten Folge dreht sich alles um das Thema Boulevard, denn die Klatschpresse der 90er Jahre lief rund um die Uhr. Die hungrige Medienmaschinerie muss ständig mit Skandalen und öffentlich ausgetragenen Streitereien der Promis gefüttert werden.So wird das Jahrzehnt geprägt von Promi-Scheidungen, Rapper-Rivalitäten, konkurrierenden Boybands und der ersten Amtsenthebung eines amtierenden US-Präsidenten seit über 100 Jahren. Aber auch für die Comedy-Landschaft waren die 90er Jahre ein Wendepunkt. Während «Die Simpsons» politische Spitzen lieferten, schuf Guy Torry in Los Angeles mit „Phat Tuesdays“ eine Plattform für schwarze Comedians.