«The Biggest Loser» wandert in die Primetime

TV-News

Die Programmstrategen von Sat.1 lassen sich vom Misserfolg der „Family Power Couples“ nicht entmutigen.

Mit Formaten wie «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich», «Das große Backen» undhat Sat.1 in den vergangenen Jahren am Sonntagvorabend tolle Reichweiten eingefahren. Jetzt hievt Sat.1-Programmchef Marc Rasmus die Abspeckmarke in die Primetime, wo sie bereits mehrfach zu sehen war. Unter anderem 2009 bei ProSieben sowie 2010 und 2011 bei Kabel Eins. In den Jahren 2024 und 2015 waren die Folgen mittwochs um 20.15 Uhr bei Sat.1 programmiert.Die 15. Staffel von «The Biggest Loser» wird ab Montag, 8. Januar 2024, um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Redseven Entertainment hat insgesamt zehn neue Folgen produziert, in denen 23 Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander antreten. Wer am meisten abnimmt, kann seine Siegprämie von 50.000 Euro in neue Kleidung investieren. Nachdem die Show vor zwei Jahren den neuen Titel «Leben leicht gemacht - The Biggest Loser» bekam, heißt es ab 2024 offiziell «The Biggest Loser - Leben leicht gemacht». Doch nicht nur der Titel ändert sich: Erstmals tritt im kommenden Jahr Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss mit einem eigenen Team gegen die Kilo-Kämpfer von Trainerlegende Ramin Abtin an.Sat.1-Senderchef Marc Rasmus: „«The Biggest Loser» ist eine große etablierte SAT.1-Marke mit vielen treuen Fans. Zum Start ins Jahr 2024 zeigt SAT.1 die Abnehm-Show um Christine Theiss und Ramin Abtin deshalb in der Prime Time.“ Im Herbst 2021 wurde am Montagabend die Sonderausgabe „Family Power Couples“ von «The Biggest Loser» ausgestrahlt. Nur rund 0,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die fünf Folgen, die einen durchschnittlichen Marktanteil von 3,7 Prozent erzielten.