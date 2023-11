Sowohl «The Taste» als auch «Promi Big Brother» profitieren am Sat.1-Abend

Quotennews

Die Kochshow fand nach einem kleinen Ausrutscher nach unten wieder auf ein starkes Niveau und die Unterhaltungsshow liefert auch zu späterer Stunde noch ab.



„Heimatklassiker“ lautete das gestrige Motto bei. Dass dies alles andere als langweilig ist, zeigte Gastjuror Nelson Müller. Per Losverfahren wurde entschieden, welches Team aus welcher Region kochen musste. Zur Auswahl standen Gerichte aus Nord-, Süd-, Ost-, und Westdeutschland. Beim Solokochen waren schließlich die heimischen Zutaten Äpfel, Zwiebeln und Kartoffeln die Stars der Show.In den vergangenen Wochen hatte es ein Auf und Ab bei den Quoten gegeben. Mit der vergangenen Ausgabe war man wieder auf 1,03 Millionen Fernsehenden sowie einen durchschnittlichen Marktanteil von 4,8 Prozent zurückgefallen. Bei den 0,41 Millionen Jüngeren waren zumindest noch 8,8 Prozent möglich gewesen. Mit einem Publikum von 1,27 Millionen Menschen ging es gestern nun wieder aufwärts und es wurde ein hoher Marktanteil von 5,6 Prozent eingefahren. Eine starke Quote von 10,6 Prozent wurde bei den 0,52 Millionen Umworbenen gemessen.Es schloss sich die dritte Folge der aktuellen Staffel von. Zum zehnjährigen Jubiläum gab es erstmals einen Platz als Bewohner per Wildcard. Nachdem die ersten beiden Episoden noch zur Primetime gelaufen waren, ging es nun ab 23.00 Uhr erst los. Bei den 1,01 Millionen Interessenten steigerte sich die Quote so auf herausragende 10,0 Prozent. Bei den 0,29 Millionen Werberelevanten kamen ausgezeichnete 14,1 Prozent Marktanteil zustande.startete ab 0.50 Uhr mit weiterhin 0,38 Millionen Neugierigen, was noch immer zu 9,8 Prozent führte. Die 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten weiterhin bei überzeugenden 12,8 Prozent.