Showtime untersucht den sozialen Einfluss des Fußballs

US-Fernsehen

Die neue Serie des Pay-TV-Senders wird ab Freitag, den 1. Dezember 2023, ausgestrahlt.

Showtime kündigtan, eine fünfteilige Dokumentarserie, die von Trevor Noah erzählt und produziert wird. Die Serie konzentriert sich in jeder Folge auf ein anderes Land - Brasilien, USA, Großbritannien, Frankreich und Katar - und zeigt, wie Fußballmannschaften und Fans in diesem Land durch den Sport mit globalen Problemen konfrontiert werden. Die Serie befasst sich mit Frauenrechten, Einkommensungleichheit, Arbeitsrechten, psychischer Gesundheit, Rassismus, Nationalismus und LGBTQ+-Rechten.Die erste Folge der Reihe wird am 1. Dezember um 20:00 Uhr auf SHOWTIME ausgestrahlt und wird fünf Wochen lang wöchentlich ausgestrahlt. Die gesamte Serie wird am Tag der Premiere für Paramount+ im Streaming verfügbar sein. Die Serie wird von Gotham Chopra's Religion of Sports in Zusammenarbeit mit Day Zero Productions und Mainstay Entertainment produziert."Dies ist vielleicht das wichtigste Projekt, das wir je produziert haben", sagte Chopra. "Nicht nur, weil wir mit Trevor Noah und einem Team von brillanten Kreativen zusammenarbeiten konnten, sondern auch, weil diese Show so sehr zu unserer Marke passt. Sport - und in diesem Fall speziell Fußball - ist eine Sprache, mit der wir einige der kritischsten Themen unserer Zeit erkunden können. Das ist es, was wir bei Religion of Sports tun. Außerdem - falls Sie es verpasst haben - durften wir mit Trevor Noah zusammenarbeiten!"