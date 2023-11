«Wild Crime» kehrt bei Hulu zurück

US-Fernsehen

Die dritte Staffel feiert in der kommenden Woche Premiere.

ABC News Studios kündigte heute die dritte Staffel von «Wild Crime» an,, die dem Fall der erfahrenen Wanderin Meredith Emerson erzählt, die zusammen mit ihrem Hund am Blood Mountain in Georgia spurlos verschwand. Als zwei ermordete Wanderer in anderen nationalen Wäldern im Südosten des Landes entdeckt werden, stellt sich die Frage: Ist Emerson nur eine weitere verirrte Wanderin - oder steckt etwas viel Schlimmeres hinter ihrem Verschwinden? «Blood Mountain» folgt den Wendungen dieser packenden True-Crime-Geschichte, einschließlich der massiven Such- und Rettungsaktion für Emerson und der Ermittlungen in den beiden ähnlichen Fällen, die die Behörden zu der Annahme führen, dass Emerson das nächste Opfer eines Serienmörders sein könnte. «Wild Crime: Blood Mountain» wird am Donnerstag, den 30. November, erstmals nur auf Hulu ausgestrahlt.Die vierteilige Doku-Serie untersucht, wie die Behörden Gary Michael Hilton als eine Person von Interesse im Zusammenhang mit Merediths Verschwinden identifiziert haben und wie er im Laufe der Ermittlungen zu einem der Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Rentner John und Irene Bryant, die in North Carolina wandern waren, und der Sonntagsschullehrerin Cheryl Dunlap, die beim Wandern in Florida verschwand, wurde. Nachdem Hilton festgenommen wurde, führt sein erschütterndes Geständnis die Behörden zu einer wichtigen Entwicklung in Emersons Fall und lässt den Vorhang fallen, um seinen verdrehten Geist zu enthüllen. «Wild Crime: Blood Mountain» wird aus der Sicht der Ermittler erzählt, die in Echtzeit an der Lösung des Falles arbeiten, und enthält Aufnahmen von Hiltons Geständnis und Interviews mit Personen, die den Opfern nahe standen.«Wild Crime» wird für Hulu von ABC News Studios und Lone Wolf Media produziert. Lisa Q. Wolfinger ist ausführende Produzentin und Regisseurin, und Rushmore DeNooyer ist ausführender Produzent. Beth Hoppe fungiert als ausführende Produzentin und David Sloan als leitender ausführender Produzent für ABC News Studios.