Neues «Lets Dance»-Spezial

TV-News

Die Show wird - wie im Vorjahr - am Freitag vor den Feiertagen ausgestrahlt.

Im vergangenen Jahr bekam die RTL-Erfolgsshowerstmals eine Weihnachtsshow. Diese war mit 2,68 Millionen Zuschauern und zwölf Prozent Marktanteil mäßig erfolgreich. Dennoch haben die Verantwortlichen ein weiteres Festtags-Special produzieren lassen. Dieses wird am Freitag, 22. Dezember 2023 um 20.15 Uhr ausgestrahlt.Anna Ermakova und Ingolf Lück wirbeln mit ihren Tanzpartnern Valentin Lusin und Ekaterina Leonova über das Parkett. Rebecca Mir mit Massimo Sinató, Moritz Hans mit Renata Lusin, Sarah Engels mit Vadim Garbuzov und Benjamin Piwko mit Isabel Edvardsson sind ebenfalls auf der Bühne zu bewundern. Alle Paare tanzen jeweils zwei Tänze zu Weihnachtsliedern. Moderiert wird die Show von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, in der Jury sitzt das beliebte Trio Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi.Aufgezeichnet wurde «Let's Dance - Die große Weihnachtsshow» bereits, doch am 22. Dezember können die Zuschauerinnen und Zuschauer wie gewohnt live mitentscheiden, wer "Christmas Dancing Star 2023" wird. Die Jury-Wertungen werden auch im Weihnachtsspecial von Deutschlands schönster Tanzshow in eine Rangliste umgerechnet, ebenso wie die Stimmen der Zuschauer. Das Paar mit den meisten Punkten aus beiden Rankings gewinnt. Dieses Ergebnis entscheidet, welche Aufzeichnung ausgestrahlt wird.