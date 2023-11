«Macy's Thanksgiving Day Parade» mit vielen Stars

US-Fernsehen

Die offizielle NBC-Übertragung der wird am Donnerstag, den 23. November, von 8:30 bis 12 Uhr ausgestrahlt.

An Thanksgiving, den 23. November, startet NBC bereits um 08.30 Uhr mit der. Die «TODAY»-Moderatoren Savannah Guthrie, Hoda Kotb und Al Roker moderieren die mit dem Emmy Award ausgezeichnete Veranstaltung. Im Anschluss wird um 14.00 Uhr eine weitere Ausgabe ausgestrahlt.Jabari Banks von Peacocks Bel-Air («Birds of a Feather Stream Together» von Peacock), Jimmy Fallon and the Roots («Winter Wonderland in Central Park») und Jax («Geoffrey's Dazzling Dance Party» von Toys "R" Us) werden auftreten.Lacey Chabert, Andy Cohen, Leslie Odom Jr., Abigail Spencer und Kenan Thompson & Kel Mitchell werden besondere Auftritte absolvieren. Die Olympia-Hoffnungen für Paris 2024 im Beachvolleyball, Kelly Cheng und Sara Hughes, sowie die Paralympics-Hoffnung in der Leichtathletik, Ezra Frech, werden ebenfalls an den Feierlichkeiten teilnehmen.