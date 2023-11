Disney setzt «Young Jedi Adventures» fort

TV-News

Im neuen Jahr feiern die Episoden der neuen Staffel ihre Fernseh-Premiere.

Der Disney Channel setzt am Montag, 8. Januar 2024, um 07.55 Uhr die Premiere der ersten Staffel vonfort. Bislang wurden bereits 13 Folgen im deutschsprachigen Fernsehen ausgestrahlt, insgesamt umfasst die erste Staffel 25 Folgen. Die 24-minütige Zeichentrickserie stammt von Lucasfilm Animation, ICON Creative Studio und Wild Canary Animation.In den USA feierte das Staffelfinale am 8. November auf Disney+ Premiere, die lineare Ausstrahlung ist für den 1. Dezember geplant. Die Serie «Young Jedi Adventures» feiert hierzulande nur TV-Premiere. Beim Streamingdienst Disney+ sind die sechs Kurzfolgen und die 19 regulären Episoden bereits verfügbar.«Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi» spielt zur Zeit der Hohen Republik und folgt den jungen Jedi Kai, Lays und Nubs, die von Meister Yoda auf den wunderschönen Planeten Tenoo geschickt werden, um dort in einem Jedi-Tempel unter der Leitung von Meisterin Zia zu trainieren. Gemeinsam begeben sie sich an Bord der Crimson Firehawk mit dem jungen Fliegerass Nash und ihrem Droiden RJ-83 auf Abenteuer auf Tenoo und in der ganzen Galaxis! Sie helfen anderen, bekämpfen heimtückische Piraten, entdecken exoYsche Wesen und lernen vor allem, was es heißt, gute Freunde zu sein.