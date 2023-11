Ein neuer Stuttgarter «Tatort» entsteht

TV-News

Das Drehbuch stammt diesmal von Katrin Bühlig. Noch bis Mitte Dezember wird in Baden-Württemberg gedreht.

Der 1250. «Tatort» erreichte am Sonntag 9,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, davon 1,58 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren. Der 31. Stuttgarter «Tatort» war ein voller Erfolg, jetzt wird ein weiterer gedreht. Katrin Bühlig hat den Film geschrieben, Regie führt Milena Aboyan. Die Leiche einer jungen Frau liegt offensichtlich schon seit Wochen in ihrer Wohnung, als sie gefunden wird und die Stuttgarter Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz die Ermittlungen aufnehmen.Warum hat keiner Nelly Schlüter gesehen? Nicht ihre Eltern, nicht ihre Schwester und schon gar nicht ihre beste Freundin Fine Slowinski? Vielmehr war Fine erleichtert, dass Nelly verschwunden war. Dass Nellys Ex-Freund Felix Vietze nichts bemerkt hat, wundert die Kommissare nicht, obwohl die beiden offenbar in den Wochen vor dem Tod der jungen Frau telefonischen Kontakt hatten. Sie alle beschreiben Nelly als aufgeschlossen und lebhaft, aber nicht mehr an Nähe interessiert. Die junge Frau hatte es nach der Trennung mit Online-Dating versucht, aber bei keinem der Männer, die sie traf, schien sie den Wunsch nach engerem Kontakt geweckt zu haben. Sie sei zu anhänglich gewesen, hieß es, habe sich sofort intensivere Beziehungen gewünscht. Doch genau das wollte offenbar niemand von ihr. War Nelly Schlüter wirklich so einsam, wie es scheint, fragen sich Thorsten Lannert und Sebastian Bootz und machen sich auf die Suche nach der Person, die Nelly fatalerweise in ihr Leben gelassen hat.Der neue Film heißt „Überlebe wenigstens bis morgen“ und wird von Mitte November bis Mitte Dezember in Stuttgart und Baden-Baden gedreht. Ausführender Produzent ist Nils Reinhardt. Kameramann ist Michael Merkel, den Schnitt übernimmt Isabelle Allgeier, für das Szenenbild ist Anette Reuther verantwortlich, die Kostüme entwirft Tanja Gierich. Die Besetzung übernahm Deborah Congia, die Produktionsleitung hatte Birgit Simon inne. Der Sendetermin steht noch nicht fest.