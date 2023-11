Das ZDF setzt seine «Mitternachtsparty» fort

TV-News

In der Silvesternacht werden die Zuschauer bis 02.50 Uhr unterhalten.

Das neue Jahr kann kommen: Das Zweite zeigt am Sonntag, 31. Dezember 2023, um 19.15 Uhr dieOlaf Scholz, bevor Lutz van der Horst und Fabian Köster in einer Wiederholung derzu sehen sind. Das Jahresspecial am 29. Dezember wird bis 20.15 Uhr ausgestrahlt.Von 20.15 Uhr bis 00.45 Uhr feiern Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner ins neue Jahr. Für die große Silvestershow am Brandenburger Tor in Berlin wurden bisher Riverdance, Luca Hänni, Ella Endlich, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Vize und Topic verpflichtet. Regie führt Bastien Angemeer, der vonabgelöst wird.Im ZDF geht es weiter mit, moderiert von Mickie Krause. Unter der Regie von Michael Giehmann wird bis 02.50 Uhr mit einem bunten Musikmix aus Showhighlights und Videoclips gefeiert. Krause wird auch eigene Hits spielen. Im Anschluss folgt