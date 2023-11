ProSieben beendet Übertragung der Formel E

TV-News

Die Rennserie wird im kommenden Jahr nicht mehr bei ProSiebenSat.1 zu sehen sein.

Seit 2021 ist die Formel E im Programm von ProSiebenSat.1 zu sehen, doch nach Informationen von Motorsport-Magazin.com ist nun Schluss. Wie der Motorsport-Branchendienst erfahren haben will, zieht sich der TV-Konzern aus Unterföhring aus der Übertragung zurück. Nach Informationen des Dienstes hat die Rennserie die Quotenerwartungen des Senders nicht erfüllt.Das letzte Doppelrennen der FIA-Formel-E-Saison am 29. und 30. Juli lockte jeweils nur 0,28 Millionen Zuschauer zu ProSieben. Die Rennen liefen jeweils um 18.00 Uhr und erreichten bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern nur 5,3 bzw. 4,0 Prozent. Meister wurde damals der Brite Jake Dennis mit dem Team Envision Racing. Die neue Saison beginnt am 14. Januar in Mexiko-Stadt, Dennis ist inzwischen zu Andretti Autosport gewechselt.Mototsport-Magazin.com hat sich in der Branche umgehört: Bislang gibt es kein offizielles Interesse eines Senders, die Formel E zu übertragen. Eine gute Nachricht hatte das Fachmagazin für Motorsportfans: Die DTM habe die Anforderungen des Senders erfüllt. Allerdings sahen die 16 Rennen im Schnitt nur 0,35 Millionen Zuschauer.