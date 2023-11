oneplus lanciert «Reality Island»

Schweiz

CH Media hat eine neue Sendung für das Schweizer Publikum produzieren lassen.

CH Media, das Unternehmen hinter den Sendern 3+, 4+, 5+, 6+, 7+ und dem Streamingdienst oneplus, hat die neue Reality-Showangekündigt. Die neue Show mit Kandidaten aus der Schweiz und Österreich wird ab dem 11. Dezember 2023 auf dem hauseigenen Streamingportal zu sehen sein. Auch in Österreich wird das Format unter dem Titel «Match in Paradise» auf Joyn zu sehen sein. Das Format startet mit zwei Folgen, bevor jeden Montag eine neue Ausgabe ausgestrahlt wird. Insgesamt wurden 14 Folgen gedreht.Das Prinzip ist ähnlich wie bei Tinder: Wenn zwei sich mögen, sind sie zusammen. In einer Villa auf Kreta treffen sie sich dann persönlich - und teilen sich sofort ein Bett. Doch ständig mischen sich neue Singles in das Beziehungsleben ein. Welcher Match hält, zeigt sich in der „Match Night“. Dann müssen sich die Teilnehmenden zwischen Geld und Liebe entscheiden. Das Drama ist vorprogrammiert. Wer allein bleibt, läuft Gefahr, die Villa und damit die Show verlassen zu müssen.Ein Wiedersehen gibt es mit der inzwischen 32-jährigen Bellydah, die man bereits aus der «Reality Show» (Paramount+) kennt. Die 22-jährige Siria hat schon bei «Temptation Island» mitgemacht und der 23-jährige Leonoro war bei «Der Bachelor» in der Schweiz dabei. Mit Barna und Thiago sind zwei Amateurfußballer an Bord.