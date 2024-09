«Jung, wild & sexy: Refilled» startet

Schweiz

Die neue Staffel spielt in Bratislava, Budapest und am Balaton.

Die neue Staffel vonthematisiert erneut die Herausforderungen des Erwachsenwerdens im Kontext einer sich wandelnden Gesellschaft. Dabei werden die vielfältigen Facetten von Liebe, Freundschaft und persönlichem Wachstum beleuchtet. Die Protagonisten erleben eine Reihe von emotionalen Höhen und Tiefen, während sie sich den Herausforderungen des Lebens im Osten stellen. In der Folge werden die Protagonisten mit einer Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert, darunter Katerstimmung, Hormonchaos, Sprachbarrieren und Kulturschock. Dennoch erleben zehn Jugendliche unvergessliche Momente in Bratislava, Budapest und am Balaton. Ab dem 25. September 2024 wird die Serie exklusiv auf OnePlus, dem Streamingdienst von CH Media, verfügbar sein.Welche Ereignisse treten ein, wenn zehn junge Heranwachsende aus verschiedenen Regionen der Schweiz in einen alten Partybus steigen, um das Nachtleben im wilden Osten zu erkunden? Die Gruppe junger Menschen aus den Schweizer Regionen Zürich, Bern, Wallis, Luzern, Solothurn und Thurgau besteht aus einer heterogenen Mischung von Charakteren. Dabei treffen testosterongesteuerte Männer mit Fokus auf physische Attraktivität auf homosexuelle Menschen, die Freude an ausgelassenen Feiern haben, sowie auf junge Menschen, die von einer unbeschwerten Feierlaune geprägt sind, auf der anderen Seite stehen verwöhnte Teenager, die mit Luxus aufgewachsen sind, den einfachen Gegebenheiten in Osteuropa gegenüber.Neben der Darstellung exzessiver Feierlichkeiten und intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen werden auch die Themen Freundschaft, Toleranz, Respekt sowie das Lebensgefühl der sogenannten "Generation Z" behandelt.