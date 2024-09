Netflix setzt «Emily in Paris» fort

US-Fernsehen

Ab sofort arbeitet man an einer fünften Runde.

Netflix gab heute bekannt, dass esfür eine fünfte Staffel verlängert hat, nachdem Teil 2 von Staffel 4 am 12. September Premiere hatte. Die vierte «Emily in Paris»-Runde feierte am 12. August 2024 sein Debüt auf Platz 1 der Netflix Global Top 10 mit 19,9 Millionen Aufrufen in den ersten vier Tagen und erreichte die Top 10 in 93 Ländern. Die bei den Fans beliebte Serie ist seitdem vier Wochen in Folge auf der Liste geblieben.«Emily in Paris» hat Fans auf der ganzen Welt vier Staffeln lang in seinen Bann gezogen, wobei jede Staffel mehrere Wochen lang in den globalen Top 10 der englischen TV-Liste auftauchte. Die Serie lädt die Fans in Emilys schickes und fabelhaftes Leben ein und inspiriert zu Trends, Memes, Mode, Tourismus und mehr. Emily wurde sogar zur ultimativen Amerikanerin in Paris für diese unvergesslichen Olympia-Promos.Nach den dramatischen Ereignissen von Camilles und Gabriels missglückter Hochzeit ist Emily am Boden zerstört: Sie empfindet starke Gefühle für zwei Männer, aber jetzt erwartet Gabriel ein Baby mit seiner Ex, und Alfies schlimmste Befürchtungen über sie und Gabriel haben sich bestätigt. Bei der Arbeit ist Sylvie gezwungen, sich um ihrer Ehe willen einem heiklen Dilemma aus ihrer Vergangenheit zu stellen, und das Team der Agence Grateau muss personelle Umstrukturierungen bewältigen. Mindy und die Band bereiten sich auf den Eurovision Song Contest vor, aber als die Mittel knapp werden, sind sie gezwungen, sparsam zu werden. Die Chemie zwischen Emily und Gabriel ist unbestreitbar, während sie gemeinsam auf einen Michelin-Stern hinarbeiten, aber zwei große Geheimnisse drohen, alles zunichte zu machen, wovon sie bisher geträumt haben. Während alte Muster mit neuen Komplikationen kollidieren, fühlt sich Emily zu einem potenziellen neuen Liebesinteresse hingezogen ... und zu einer neuen Stadt.