6,87 Millionen Zuschauer sahen die Emmys

US-Fernsehen

ABC verzeichnete am Sonntagabend eine akzeptable Reichweiten.

Der US-Sender ABC erreichte mit der Übertragung der Emmy-Verleihung am Sonntagabend 6,87 Millionen Zuschauer, ein Plus von 54 Prozent gegenüber dem Rekordwert von 4,3 Millionen bei der Verleihung auf FOX Anfang des Jahres. Bei den jungen Zuschauern stieg der Wert um 17 Prozent auf 1,02. Laut ABC war die Preisverleihung die erfolgreichste seit der Ausstrahlung auf CBS im Jahr 2021.Die Emmys mussten sowohl am Sonntag als auch im Januar gegen Live-Sport antreten. Die Sendung am Sonntag konkurrierte mit der NFL, obwohl das Spiel der Texans gegen die Bears weit weniger Aufmerksamkeit auf sich zog als das Playoff-Spiel, das im Januar die Zuschauer von den Emmys fernhielt.Trotzdem erhielt die von Jesse Collins Entertainment produzierte Show einige gute Kritiken für die Moderatoren Eugene und Dan Levy und brach mehrere Rekorde, darunter die meisten Siege, die jemals in einem Jahr von einer Serie erzielt wurden. Das FX-Drama «Shogun» gewann 18 Preise.