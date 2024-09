«Tú También lo Harías» startet Ende Oktober

International

Der Streamingdienst hat sich die Serie von «Sky Rojo»-Erfinder David Victori schreiben lassen.

Apple TV+ gab bekannt, dass es(«You Would Do it Too»), eine achtteilige, spanischsprachige Mystery-Serie von Legendary Television und Espotlight Media, die weltweit als Apple Original-Serie debütiert, mit den ersten beiden Folgen am Mittwoch, dem 30. Oktober, und einer neuen Folge, die bis zum 11. Dezember jeden Mittwoch debütieren soll,In der Hauptrolle spielen Ana Polvorosa, Michelle Jenner, Pablo Molinero und José Manuel Poga . Die Serie spielt nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Bus in der Nähe von Barcelona, bei dem drei Räuber ums Leben kommen. Detektive und ehemalige Liebhaber sind auf einer Mission, um die Wahrheit hinter den widersprüchlichen Zeitangaben der sechs Zeugen aufzudecken, bevor die Zeit abläuft. Während sie sich in einer Welt bewegen, in der die Wahrnehmung oft die Realität übertrumpft, wirft dieser rasante Thriller ein Schlaglicht auf die Bedeutung der Wahrheit in der heutigen Gesellschaft und die Anstrengungen, die Menschen unternehmen, um ihre Version davon zu schützen.«Tú También lo Harías» wurde von David Victori («Sky Rojo») und Jordi Vallejo (Harlan Cobens «The Innocent») konzipiert und geschrieben. Regie führte Victori, die ausführende Produktion übernahm Anxo Rodriguez zusammen mit den Machern, und produziert wurde die Serie von Legendary Television zusammen mit der spanischen Produktionsfirma Espotlight.«Tú También lo Harías» wird Teil eines wachsenden Angebots an gefeierten englisch- und spanischsprachigen Serien auf Apple TV+ sein, darunter der mit dem Imagen Award ausgezeichnete Thriller und die für den Critics Choice Award nominierte Comedy-Serie ‚Acapulco‘ mit Eugenio Derbez in der Hauptrolle, das neue Krimidrama «Women in Blue» mit der für den Ariel Award nominierten Bárbara Mori in der Hauptrolle und «Land of Women» mit der preisgekrönten Schauspielerin Eva Longoria in der Hauptrolle und als ausführende Produzentin, inspiriert von dem gleichnamigen Bestseller der preisgekrönten Autorin Sandra Barneda.