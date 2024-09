«Wer stiehlt mir die Show?» hält die Zielgruppen-Ekstase

Quotennews

Nach dem erfolgreichen Start in die achte Staffel von «WSMDS?» kann man sich in Unterföhring vor allem auf die Zielgruppe verlassen.

"Nur" 1,30 Millionen Zuschauer - beinah der geringste Reichweiten-Wert bei einem Staffel-Auftakt von. Nur bei einem Auftakt lief es noch dünner, Staffel vier wollte es am 02. August 2022 wissen - da schauten lediglich 1,23 Millionen die erste Folge. Mit damals 6,1 Prozent am Markt und am vorangegangenen Sonntag 6,2 Prozent erreichten Marktanteilen wird jedoch kaum ein Unterschied deutlich. Doch - damals wie auch in der Vorwoche - rettet die Zielgruppen-Leistung das Mittelmaß-Ergebnis. 0,84 Millionen Umworbene holen damals 18,8 Prozent, stark.Am 08. September 2024 sorgen bekanntermaßen 0,97 Millionen für 21,0 Prozent, noch stärker. Aber bleibt es bei einer überzeugenden Zielgruppe - und, reicht das aus? In Folge zwei kann man die Frage klar mit einem "Ja" beantworten. Insgesamt läuft es mit 1,15 Millionen Zuschauern ab drei Jahren erneut eher mäßig, mit 5,4 Prozent am TV-Markt landet man keinesfalls einen Flopp, schlechter sollte es jedoch auch nicht werden. Prunkstück bleibt die Zielgruppe, die mit ebenfalls leicht niedrigeren 0,80 Millionen Werberelevanten die beste private Leistung des gesamten Sendetages nach Unterföhring holt. Exzellente 16,3 Prozent am entsprechenden Markt bestätigen das überzeugende Ergebnis.Im Anschluss an die Winterscheidt-Show gibt es. Es verweilen nur 0,17 Millionen Zuschauer, womit sich der Unterföhring-Sender mit noch 3,3 Prozent am Markt sichert. In der zuvor so überzeugenden Zielgruppe verweilen lediglich 0,11 Millionen Umworbene, der Marktanteil sinkt damit auf 9,8 Prozent.