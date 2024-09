«Monster»: Charlie Hunman spielt Ed Gein

US-Fernsehen

Kurz vor dem Release der zweite Runde wurde der Inhalt der dritten Staffel bekannt.

Zunächst stand der Serienmörder Jeffrey Dahmer im Mittelpunkt, nun veröffentlicht Netflix die Anthologie-Serie über die Menedenz-Brüder. Bei einer Werbeveranstaltung für die neuen Folgen teilte Serienschöpfer Ryan Murphy mit, dass die dritte Staffel sich um den Serienmörder Ed Gein dreht. Dieser wird in der kommenden dritten Staffel von Charlie Hunnam verkörpert.Edward Theodore Gein, auch bekannt als der Butcher of Plainfield oder der Plainfield Ghoul, war ein amerikanischer Mörder, mutmaßlicher Serienmörder und Leichenräuber. Geins Verbrechen, die er in seiner Heimatstadt Plainfield in Wisconsin beging, erlangten 1957 weitreichende Bekanntheit, nachdem die Behörden herausfanden, dass er Leichen von örtlichen Friedhöfen exhumiert und aus ihren Knochen und ihrer Haut Andenken angefertigt hatte. Er gestand auch, zwei Frauen getötet zu haben: die Wirtin Mary Hogan im Jahr 1954 und die Inhaberin eines Eisenwarenladens, Bernice Worden, im Jahr 1957.Gein wurde zunächst für nicht verhandlungsfähig befunden und in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. 1968 wurde er für verhandlungsfähig erklärt und des Mordes an Worden für schuldig befunden, aber für unzurechnungsfähig erklärt und in eine psychiatrische Einrichtung überstellt. Gein starb am 26. Juli 1984 im Alter von 77 Jahren im Mendota Mental Health Institute an einem Atemstillstand infolge von Lungenkrebs. Er wurde neben seiner Familie auf dem Plainfield Cemetery beigesetzt, in einem inzwischen nicht mehr gekennzeichneten Grab.