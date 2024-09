Fandango dreht «Verlangen»

TV-News

Die Miniserie von Bettina Oberli setzt sich mit dem Thema Sexsucht auseinander.

Die Produktionsfirma Fandango dreht bis Oktober in Belgien und Köln die sechsteilige Miniseriezum Thema Sexsucht. Regie führt Bettina OBerli nach Drehbüchern von Silke Eggert und Sebastian Ladwig. Die Serie soll im kommenden Jahr in der ARD Mediathek abrufbar sein.In der Serie sind neben Svenja Jung und Noah Saavedra in den beiden Hauptrollen in durchgehenden Nebenrollen zu sehen: Aurel Mertz, Malaya Stern Takeda, Hanna Hilsdorf, Juliane Köhler, Karl Markovics, Marco Gianni, Jonathan Berlin, Martin Vischer und Jochen Schropp. In einer Gastrolle ist Chryssanthi Kavazi zu sehen.Die Geschichte handelt von Marie (Svenja Jung) und Luis (Noah Saavedra). Die beiden lernen sich auf einer Kostümparty kennen und verlieben sich sofort ineinander. Und was als Traum von der großen Liebe beginnt, entwickelt sich immer mehr zum Alptraum. Denn: Luis ist süchtig nach Sex. Und Marie ist süchtig nach Luis.