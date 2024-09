Karan Johar moderiert indisches «Traitors»

International

Das Format läuft beim Streamingdienst Prime Video.

Amazons Prime Video und All3Medida werden die indische Adaption der Reality-Showveröffentlichten, so berichtete es „Variety“ vorab. Der indische Star Karan Johar wird durch die Sendung führen. «The Traitors» bringt 20 Kandidaten in einem königlichen Palast zusammen, die durch physische und psychologische Herausforderungen um einen Geldpreis kämpfen. Einige Spieler werden heimlich als ‚Verräter‘ bezeichnet, die die ‚Unschuldigen‘ eliminieren müssen, ohne entdeckt zu werden.Nikhil Madhok, Leiter der Originals-Abteilung von Prime Video in Indien, sagte: „Auf unserer Reise, hochinteressante und süchtig machende Inhalte ohne Drehbuch einzuführen, markiert «The Traitors» einen bedeutenden Meilenstein für Prime Video. Es handelt sich um ein einzigartiges Reality-Format, das ein globales Publikum in verschiedenen Regionen und Sprachen begeistert hat. Eine spannende Show wie diese erfordert einen ebenso spannenden Moderator. Wir freuen uns sehr, dass Karan Johar die Show moderiert und leitet. Wer wäre besser geeignet, Drama und Unterhaltung zu steigern, als er?"Johar fügte hinzu: “Nachdem ich die britischen und US-amerikanischen Versionen gesehen habe, bin ich ein begeisterter Fan des Formats geworden und bewundere Claudia Winkleman und Alan Cumming, die ihre jeweiligen Shows mit einer solchen Gelassenheit und doch spannungsgeladenen Theatralik moderieren, dass man mitfiebert. Aufbauend auf der sehr erfolgreichen Beziehung zu Prime Video freue ich mich sehr, die Rolle des Moderators für die indische Adaption der Show zu übernehmen. Und die 20 Spieler in der Show können sich auf eine unvergessliche und unvorhersehbare Reise gefasst machen, vor allem, wenn ich im Hintergrund agiere."Sabrina Duguet, Executive Vice President APAC bei All3Media International, sagte: „Das neuartige Konzept und Format der Show bringt den unverwechselbaren Nervenkitzel und die Spannung, die die Aufmerksamkeit des Publikums auf der ganzen Welt erregt haben, und wird nun durch die indische Version ein noch größeres Publikum erreichen. Die Zusammenarbeit mit Prime Video und BBC Studios India Productions ist ein Beispiel für unsere gemeinsame Vision, einzigartige, fesselnde Reality-Inhalte zu liefern, die das Publikum nicht nur unterhalten, sondern auch begeistern. Wir sind zuversichtlich, dass «The Traitors» bei seiner Premiere auf Prime Video in Indien ein völlig neues Genre von Fans schaffen wird.“Sameer Gogate, Geschäftsführer von BBC Studios India Productions, fügte hinzu: „«The Traitors» ist das ultimative Spiel um Vertrauen und Täuschung. Es erfordert Witz, Intellekt, Strategie, Täuschung, etwas Drama und eine gewisse Gelassenheit, um die Nerven zu behalten, wenn man in unerwartete Situationen und Konflikte gerät, was für eine perfekte, köstliche Unterhaltung sorgt. Getreu dem internationalen Format und Maßstab wird die indische Adaption mit ihren vielfältigen Auswahlmöglichkeiten und Vorlieben ein Publikum jeden Alters ansprechen, und wir können es kaum erwarten, dass sie dieses Spiel genießen.