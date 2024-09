«Impact Atlanta» geht weiter

US-Fernsehen

BET+ hat eine dritte Staffel der Doku-Serie bestellt.

Die BET+ Original-Dokuseriekehrt für eine dritte Staffel zurück. Zu den wiederkehrenden Hauptdarstellern gehören die Fan-Lieblinge Ari Fletcher, Jerrika Karlae und Tuson Jewell. Neu dabei sind in dieser Staffel die Atlanta-Influencer LightSkinKeisha, Gloss Up und DJ Tori Brixx. Als Teil der Nebendarsteller ergänzen Coca Vango, Dayybella, Sir Julien und Derrian "Phreshy" Perry die Besetzung.Die einstündige Dokuserie bietet einen tiefen Einblick in das Leben von Atlantas einflussreichsten Trendsettern. Sie zeigt die Herausforderungen und Erfolge dieser jungen schwarzen Unternehmer, die sich durch ihre Präsenz in den sozialen Medien zu erfolgreichen Marken entwickelt haben. Die Serie beleuchtet die menschliche Seite hinter der glamourösen Fassade und stellt die Barrieren heraus, die sie durchbrechen, um ihre eigene Erfolgsstrategie zu schaffen.Mit einer gemeinsamen Social-Media-Reichweite von über 20 Millionen Followern repräsentieren die Protagonisten von «The Impact Atlanta» eine neue Generation von Influencern, die den heutigen kulturellen Wandel prägen. Die Serie wird von den CEOs von Quality Control, Pierre "P" Thomas und Kevin "Coach K" Lee, gemeinsam mit Brian Sher und Karam Gill produziert. Ein Premierendatum für die dritte Staffel steht noch aus.