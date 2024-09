Amazon kauft «Polly Pocket»-Film ein

US-Fernsehen

Deutsche Kunden müssen allerdings warten, das Abenteuer in Rio erscheint nur in den USA und UK.

Mattel und WildBrain kündigten heute das neue animierte Specialvon Mattel Television Studios und WildBrain an. Das brandneue 66-minütige Special enthält einen Original-Song und wird am Montag, dem 16. September, auf Prime Video in den USA und Großbritannien erstmals ausgestrahlt.«Polly Pocket: Adventures in Rio» folgt Polly und ihren Freunden Lila und Shani auf dem Abenteuer ihres Lebens. Nachdem sie eine entlaufene Katze entdecken, die Eva, einer berühmten brasilianischen Tänzerin, gehört, fliegt die Clique nach Rio de Janeiro, um die beiden wieder zusammenzubringen. Auf einer epischen Reise durch das wunderschöne Brasilien werden Polly und ihre Freunde neue Charaktere kennenlernen, wichtige Lektionen lernen und viel Spaß haben!«Polly Pocket» hat in den letzten 35 Jahren bei Kindern auf der ganzen Welt Abenteuerlust geweckt. Als Symbol für Nostalgie und Fantasie schafft Polly bei Jung und Alt gleichermaßen wertvolle Erinnerungen. Polly Pocket feiert ihr 35-jähriges Jubiläum in diesem Jahr mit einer besonderen Spielzeugsammlung und Partnerschaften mit Marken wie Airbnb, Cakeworthy, Pacsun, Loungefly, Beauty Creations, Sassy Woof, Cider und vielen mehr.